Опасный борщевик. Кто должен бороться с ядовитым растением, срок жизни которого в этом году необычно затянулся?

Яков Осетров.

В Мурманске инспекторы Россельхознадзора отметили тревожную тенденцию: из-за климатических сдвигов борщевик Сосновского, который к концу августа обычно уже засыхал, ещё полон сил. Учитывая, что к 1 сентября дети вернулись из отпусков, риск их встречи с опасным растением высок.

Ландшафтный дизайн в Мурманске иногда устроен очень странно. Подъём от проспекта Ленина к гостинице "Полярные Зори". С левой стороны, рядом с дорогой, всю траву скосили. Хотя она служила естественным фильтром от выхлопных газов проезжающих машин. Зато в нескольких метрах, с правой стороны, оставили целый лес борщевика. Многие стебли выше моего роста.

Толстые дудки - приманка для детей, ибо есть соблазн вырезать трубку или устроить сражение на стеблях. Но дети не знают, что это опасно. Сок борщевика - яд, он действует как кислота и раны заживают очень долго.

Государственный инспектор управления Россельхознадзора по Мурманской области Наталья Шурмина: "Цветки, стебли, листья содержат опасные фурокумарины, которые повышают чувствительность кожи под воздействием ультрафиолета и приводят к ожогам".

При этом ультрафиолетовые лучи проникают в атмосферу даже в пасмурную погоду. Улица Книповича-45. Двор. Рядом с ядовитыми джунглями - и детская площадка, и контора управляющей компании.

Государственный инспектор управления Россельхознадзора по Мурманской области Наталья Шурмина: "Управляющие компании, муниципальные службы должны своевременно производить работу в придомовых территориях и скашивать до появления семян".

Каждый куст может дать до 70 тысяч семян, способных жить в почве до 3-х лет. Поэтому взрослые растения надо вырезать с корнем и сжигать.

Блиц: "Всю жизнь их косили, а тут я не знаю, чего они разрослись. - Вырубать надо. Знаю, что они ядовиты - высыпания, волдыри. - Конечно, с ними надо бороться".

В советское время борщевик пытались сделать кормовой культурой для скота. Поняли, что ошиблись, но только в 2015 году паразит лишили статуса сельхозкультуры, определив как сорное растение. Однако оно не карантинное, поэтому Россельхознадзор не имеет прав выдавать предписания, кого-то наказывать. Решение проблемы в том, чтобы горожане сигнализировали о борщевике, а управляющие компании - прислушивались к людям.