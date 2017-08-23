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23.08.2017 11:10

"Город Солнца". На берегу Кандалакшского залива прошёл юбилейный, пятнадцатый фестиваль

Андрей Зайцев.

На берегу Кандалакшского залива на несколько дней появился новый муниципалитет. В области прошёл юбилейный, пятнадцатый фестиваль "Город Солнца". Более трёх сотен гостей и участников. Старинные обряды и танцы, мастер-классы. Гости удивлялись: в городе появилась настоящая набережная, с торговыми лотками, сувенирами и украшениями, здесь же – атмосферное кафе. Немало желающих посетили лекционную часть города. Лекции, в том числе и о семейном укладе.
Владимир: "Женщина, она как существо божественное, как имеющая свой дом, очаг, она, самая главная её функция, - приносить туда гармонию, гармонизировать пространство".
На фестивале мастера и активные группы предлагали собственные программы по направлениям: экология, психология, традиции народов мира, духовные практики, ярмарочная площадь, спорт. В "Городе Солнца" все – друзья и братья. Кто-то открыл в себе новые таланты, кому-то достались аплодисменты зрителей и слушателей. И все без исключения расставались с надеждой на новую встречу в "Городе Солнца".
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