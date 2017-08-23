Карта дорожных ремонтов. Передовики и отстающие участники летней кампании - кто они?

Анастасия Ярославская.

Дорожная кампания на 2/3 уже выполнена. Из 18 по плану остается 6 региональных трасс - строители обещают разобраться с ними до снега. Всего за сезон в нормативное состояние приведут 95 км. В плюс - еще 34 км - дороги местного значения. Муниципалитетам с деньгами на их ремонт помог областной бюджет. Субсидия - 280 миллионов. В профильном министерстве отмечают - на местах стали и активнее, и ответственнее. В передовиках Умба, Ревда, Оленегорск, Заполярный, Заозерск. Подтянуться рекомендуют Североморску, Ловозеру и Териберке - с муниципальными контрактами там подзадержались по вине подрядчиков - сейчас наверстывают. Один из самых ответственных участков - в Териберке - впервые за всю историю там укладывают первый асфальт.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталий Осин: «В данном случае у нас и субсидию получило муниципальное образование - будут приводить в нормативное состояние свои улицы, и, соответственно, наша региональная дорога к селу Териберка - будет непосредственно примыкать к тем объектам, где будет положен асфальт».

В общей сложности в этом сезоне сделают 10 км. Что касается регионального плана на следующий год - его сформируют к концу осени. Пожелания муниципалитетов обещают учесть, на сайте минтранса проект вынесут на обсуждение.



