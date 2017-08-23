В Кольском районе состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии

Основным и первоочередным вопросом повестки дня члены комиссии рассмотрели обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Териберка и дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения Кола, которые состоятся 10 сентября 2017 года.

С докладами выступили председатель Кольской территориальной избирательной комиссии Кливанская М. М., начальник отдела надзорной деятельности Кольского и Печенгского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области Паньшин Д. С., врио начальника ОМВД России по Кольскому району Котов Н. К.

3 сентября в России отмечается особая дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, произошедшими в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года. В связи с этим, членами комиссии был рассмотрен вопрос «О состоянии работы в муниципальном образовании Кольский район по охране общественного порядка, обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, объектов образования в период подготовки и проведения Дня знаний и международного Дня солидарности в борьбе с терроризмом».

Информацию о проводимых и планируемых к проведению мероприятиях по антитеррористической защищенности объектов образования и культуры предоставили в своих докладах - врио начальника отделения в Кольском районе УФСБ России по Мурманской области Черненко А. А., врио начальника МВД России по Кольскому району Котов Н.К., заместитель Главы администрации - начальник управления образования администрации Кольского района Непеина И. В.

В заключение, члены комиссии заслушали отчеты заместителя Главы администрации - начальника управления образования администрации Кольского района Непеиной И. В., и. о. начальника отдела культуры администрации Кольского района Мартынова Ю. А.., об основных направлениях работы в учреждениях образования и культуры Кольского района по информационно-пропагандистскому сопровождению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма и практике использования информационных материалов, рекомендованных аппаратом Национального антитеррористического комитета, методических и практических рекомендаций, пособий по противодействию распространения террористической идеологии среди различных групп населения.

Особый акцент был сделан на организацию по охране помещений избирательных комиссий, сопровождение и охрану людей, транспортных средств, перевозящих избирательную документацию; принятие незамедлительных мер по пресечению экстремистской и иной противоправной агитационной деятельности, а также своевременное информирование Кольской территориальной избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах.



По всем вопросам были приняты конкретные решения и обозначены сроки исполнения.



/Отдел безопасности администрации Кольского района/