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23.08.2017 09:02

В Росатомфлоте состоялся интеллектуальный турнир в честь 40-летия достижения ледоколом «Арктика» Северного полюса

19 августа на базе ФГУП «Атомфлот» состоялся интеллектуальный турнир «QUIZ Арктика», посвященный 40-летию достижения атомным ледоколом «Арктика» Северного полюса. 8 команд, в числе которых сборные Росатомфлота и партнеров предприятия, продемонстрировали свою эрудицию и знание истории атомного ледокольного флота.
Моряки и береговые работники предприятия сразились в интеллектуальном поединке с командами мурманских филиалов ПАО «ВТБ», ООО «Газфлот», мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский Никель», Росгвардии и МЧС.
Участники турнира нашли ответы на 50 вопросов. По результатам двух раундов победу в игре со счетом 37 баллов одержала команда «Атомфлот-17». Сборная ледокола «Таймыр» заняла 2 место.

- Я рад, что встречи в таком формате становятся для нашего предприятия традиционными, - отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Команда «Атомфлот-17» во второй раз признана победителем «QUIZ Арктика» – в 2016 году наши сотрудники заняли 1 место среди команд предприятия. Это настоящие знатоки, и победа в нынешнем турнире принадлежит им по праву.

Команда-победитель и призеры получили памятные призы от Росатомфлота и ППО ФГУП «Атомфлот».

/Отдел коммуникаций Росатомфлота/
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