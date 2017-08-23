Криминалисты регионального управления СКР провели учебно-практический выезд с применением маломерных плавательных средств

Отделом криминалистики регионального управления СК России проведен учебно-практический выезд с применением маломерных плавательных средств. В ходе данного мероприятия в целях отработки навыков поиска затонувших объектов в водоемах в полевых условиях проверялись возможности применения криминалистической и специальной техники при проведении осмотра места происшествия, в том числе эхолокатора - прибора для исследования рельефа дна водоема.



Необходимо отметить, что в следственной практике нередки случаи, когда для осмотра места происшествия применяют маломерные плавательные средства. Своевременное, технически грамотное выполнение осмотра места происшествия, применение в ходе его современных средств и методов криминалистики способствует оперативному раскрытию преступления. Так, следователями - криминалистами следственного управления в ходе расследования одного из уголовных дел был обеспечен выезд следственной группы по территории водоема Мурманской области для проведения неотложных первоначальных следственных действий. При проведении осмотра места происшествия, в ходе которого применялось маломерное плавательное средство, был обнаружен труп потерпевшего.



Также, с применением маломерных плавательных средств, при необходимости проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения граждан, пропавших на территориях, прилегающих к водным объектам.



Подобные выездные занятия отделом криминалистики проводятся регулярно в целях повышения качества проведения следственных действий и результативности применения высокотехнологичной криминалистической техники.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/