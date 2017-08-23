В Кандалакше подведены итоги рейда «Бутылочка»

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» регулярно проводятся мероприятия по массовой проверке водителей на предмет нахождения в состоянии опьянения.



Очередное мероприятие прошло в минувшие выходные на 102-м км автодороги «Умба-Кандалакша». За время проведения рейда автоинспекторы выявили ряд грубых нарушений, к примеру, 2 водителя управляли автомобилями, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 1 водитель передал право управление транспортным средством лицу, находившемуся в нетрезвом состоянии. Было составлено 2 административных материала на водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея права управления.



Госавтоинспекция Кандалакши напоминает автовладельцам о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Помните, что даже незначительное на первый взгляд количество выпитого алкоголя существенно снижает скорость вашей реакции. В случае риска ДТП вы можете не успеть совершить маневр, который помог бы вам избежать ДТП. Если вы уже употребили алкогольный напиток, но собираетесь куда-то добираться, воспользуйтесь услугами такси либо «трезвого водителя».



ГИБДД Кандалакши также напоминает, что сообщить о фактах нарушения ПДД можно в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» по телефону: 8 (81533)5-21-10 или 02. Также по телефону 8 (81533)2-07-89 ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский».



УГИБДД УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)



