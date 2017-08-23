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23.08.2017 08:14

Техника морского десанта Северного флота совершила 100-километровый марш на Таймыре

Марш-бросок на расстояние более 100 километров совершили силы морского десанта Северного флота, которые примут участие в межвидовых тактических учениях по обороне промышленного объекта в Арктической зоне.
После вчерашней высадки морского десанта на захваченный береговой плацдарм в районе Дудинки (Таймыр) арктические мотострелки и морские пехотинцы Северного флота, усиленные подразделением ВДВ, осуществили погрузку гусеничной техники на железнодорожные платформы.
Колёсная техника проследовала по автомобильной дороге до базового лагеря. При совершении марша колонна бронетранспортёров двигалась в боевом охранении в готовности к отражению атак условных диверсантов.
Гусеничная техника была отправлена по железной дороге в сопровождении подразделений охраны, сформированных из морских пехотинцев Северного флота. В процессе переброски военной техники к месту проведения учений особое внимание уделялось отработке тактики противодиверсионных действий.

/Пресс-служба Северного флота/
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