Техника морского десанта Северного флота совершила 100-километровый марш на Таймыре

Марш-бросок на расстояние более 100 километров совершили силы морского десанта Северного флота, которые примут участие в межвидовых тактических учениях по обороне промышленного объекта в Арктической зоне.

После вчерашней высадки морского десанта на захваченный береговой плацдарм в районе Дудинки (Таймыр) арктические мотострелки и морские пехотинцы Северного флота, усиленные подразделением ВДВ, осуществили погрузку гусеничной техники на железнодорожные платформы.

Колёсная техника проследовала по автомобильной дороге до базового лагеря. При совершении марша колонна бронетранспортёров двигалась в боевом охранении в готовности к отражению атак условных диверсантов.

Гусеничная техника была отправлена по железной дороге в сопровождении подразделений охраны, сформированных из морских пехотинцев Северного флота. В процессе переброски военной техники к месту проведения учений особое внимание уделялось отработке тактики противодиверсионных действий.



/Пресс-служба Северного флота/