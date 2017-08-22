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22.08.2017 18:05

Очередные выплаты из средств регионального бюджета получили центры социальной поддержки населения Мурманской области

Министерство социального развития Мурманской области ежемесячно перечисляет в адрес муниципальных образований и подведомственных учреждений средства из областного бюджета на реализацию социально значимых обязательств. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мариной Ковтун.

На этой неделе очередную выплату от регионального ведомства получили центры социальной поддержки населения Мурманской области. Средства пойдут в том числе на выплату региональной доплаты к пенсии (100 тысяч рублей), на выплату адресной государственной социальной помощи (430 тысяч рублей), мероприятия по социальной поддержке граждан в трудной жизненной ситуации (почти 1 миллион 800 тысяч рублей), предоставление регионального материнского капитала (более 900 тысяч рублей), выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам имеющим детей и уволенным в связи с ликвидацией организаций (более 690 тысяч рублей).

Подробная информация о средствах, перечисляемых из областного бюджета в муниципальные образования, размещается на официальном портале Правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».

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