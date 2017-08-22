Бок о бок - современные образцы вооружения и раритетная техника. Сегодня на Cеверном флоте состоялись масштабные учения

Андрей Зайцев.

О помощи союзников в период Великой Отечественной войны сегодня напомнила и реконструкция боя с участием советских танков Т-34, Ис-2 и поднятым со дна Баренцева моря, восстановленным до полной боевой готовности, американским "Шерманом". Ее представили в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению сил Северного флота.

Начало учений. Причалы Североморска. Крылатые ракеты на эсминец "Адмирал Ушаков", торпеды - на атомную подлодку "Воронеж". Погрузка идёт строго по временным нормативам, но в последний момент к зоне работ приближается противник.

Учения тыловых сил, без надёжности которых не может существовать ни одни фронт. От того, кто прикрывает спину, напрямую зависит острие атаки. А в конечном счёте - победа. Враг обезврежен. Новая вводная уже в губе Грязная. Корабль получил повреждение. На борту пожар, есть тяжело раненые. Вспомогательный флот реагирует незамедлительно. Параллельно тушению огня, работе водолазной группы, корабль буксируют к плавучей ремонтной мастерской. Следующая задача - доставить горючее на боевые корабли, находящиеся в море.

И вновь противник атакует. Теперь с суши. Но и здесь получает мощный отпор.

Столь масштабные учения по материально-техническому обеспечению на Северном флоте проходят впервые. На 4 площадках задействованы практически все силы и средства. Программа учений выстроена таким образом, что 18 элементов и эпизодов, которые бы вряд ли уместились и в несколько дней, воины-североморцы выполнили за несколько часов.

Вишенка на торте. Реконструкция боя с участием трёх танков времён Великой Отечественной войны. Советских Т-34, Ис-2 и поднятым со дна Баренцева моря, восстановленным до полной боевой готовности, американским "Шерманом".

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Ту технику нам хотелось показать всем. То, на чём воевали наши деды. То, на чём мы пришли в Берлин, на чём мы сломали хребет фашистскому зверю. А идея эта пришла министру обороны".

Минобороны, проводя подобные тренировки, неизменно стремится к одной из главных целей - совершенствованию всех систем и структур, сил и средств. Завершившийся североморский этап не исключение.

Заместитель министра обороны РФ, Герой России Дмитрий Булгаков: "Здесь со мной работает наука. Два института, академия. Поэтому есть уже ряд намёток, что нам надо сделать в структуре и в оснащении вспомогательного флота. Чтобы это делать быстрее".

Непосредственная подготовка к учениям шла больше 2 месяцев. Отработаны все вопросы готовности сил надводных и подводных с точки зрения материально-технического обеспечения. Перед выполнением боевых задач и в ходе их решения непосредственно в море.





