Зарождение новой традиции. В День государственного флага на мысе Алыш в Североморске впервые торжественно поднят российский триколор

Светлана Деменева.

Сегодня в России отмечается День государственного флага. В Североморске триколор впервые был поднят на двадцатипятиметровом флагштоке, установленном на мысе Алыш. Таким образом, 2017 год может считаться годом зарождения новой традиции. Отныне флаги здесь будут подниматься во время всех государственных праздников.

Ровно в 8:00 каждое утро столица Северного флота начинает свой день вместе с кораблями. Сбор на подъем флага всегда слышен в городе. 22 августа присоединилась высота Алыш. Именно здесь теперь установлен 25-метровый флагшток. Большой триколор будет подниматься в дни всех государственных праздников. Это глава региона называет новой традицией.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Это очень и очень символично. Поскольку история нашего национального российского флага тесно связана и с историей флота. Он появился месте с флотом".

Для флота флаг - особый символ. В Мировом океане он представляет целую страну. Теперь российский триколор на островах еще и в Арктике.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Прибывая на острова, проводя учения и начиная любое мероприятие - это, в первую очередь, флаг как символ идеи государственности".

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Столица Северного флота достойна по праву того, что флаг Российской Федерации в День флага был поднят именно здесь".

Флагшток и большое полотнище флага передал городу Герой России, сотрудник отряда "Вымпел" Вячеслав Бочаров. Звезда его - за освобождение детей в Беслане 3 сентября 2004 года. Устанавливают флагштоки по всей стране в рамках программы "Знамя России" и большого общественного проекта "Держава. ХХI век".

Первый заместитель секретаря общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров: "Я всегда гордился тем, что я служу этому государству и другой присяги я не принимал".

Свои акции участники проекта начали с Арктики. На Северном полюсе развернули самое большое Знамя Победы. О том, что и в Североморске теперь работает программа "Знамя России", на высоте Алыш установлены памятные знаки.

Что здесь располагалось в годы войны - мы не нашли свидетельств. В советское время высота Алыш использовалась как наблюдательный пункт и своеобразный метеопункт. Например, если прогнозировался ураган - здесь зажигались огни, которые были видны в городе и кораблям далеко на рейде.

Теперь на самой высокой точке Североморска будет развеваться флаг. 9 мая на этом флагштоке на высоте Алыш поднимут Знамя Победы. Его самая большая копия под номером один передана на вечное хранение городу







