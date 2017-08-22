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22.08.2017 19:00

Еще 47 британцев - участников Арктических конвоев - будут награждены медалью Ушакова

Анастасия Ярославская.

Указ об этом накануне, в годовщину выхода первого конвоя с грузом по программе ленд-лиза, подписал Владимир Путин. Северный маршрут сыграл крайне важную роль для Советского Союза, особенно на первом этапе войны. На транспортные суда охотились немецкий флот и авиация, союзники несли большие потери, но вплоть до мая 1945 года доставляли в Мурманск и Архангельск оружие, продовольствие и медикаменты. Россия никогда не забывала об этом. Однако нашу награду британское правительство долгое время не разрешало принимать. Несколько лет назад этот вопрос удалось решить, и с тех пор медалями Ушакова награждены сотни британцев - как признание их подвига и морского братства.
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