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22.08.2017 18:50

Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий провел координационное совещание по вопросу обеспечения безопасности пассажирских автоперевозок

Елена Ямаш.

Серьезные ДТП в российских регионах (Забайкальском крае, Республике Татарстан) с участием пассажирского транспорта вынуждают принимать дополнительные меры на местах. Сегодня замгубернатора Григорий Стратий по поручению главы региона провел координационное совещание по вопросу обеспечения безопасности пассажирских автоперевозок. Сейчас в Заполярье такие услуги оказывают 129 компаний. Ситуация сложная, сообщают в Госавтоинспекции. За 7 месяцев - 21 ДТП по вине водителей автобусов. Пострадали 36 человек - значительно больше, чем в прошлом году.
Заместитель губернатора Мурманской области  Григорий Стратий: "Сегодня всему комплексу вопросов, который связан с обеспечением безопасности перевозки автотранспортом мы и уделим внимание. Безусловно, мы наметим дополнительные меры для того, чтобы избежать каких-то тяжелых происшествий".
С начала года проведено 3 профилактические операции "Автобус" и более полутысячи рейдов. Вердикт - водители нарушают ПДД, а предприниматели - не контролируют техническое состояние транспорта и "спускают на тормоза" прохождение предрейсового осмотра. Сегодняшнее решение - усилить совместную контрольную работу нескольких ведомств - ГИБДД, минтранса и территориального отдела автотранспортного и дорожного надзора.


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