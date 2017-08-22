"Народный контроль" вернулся в Колу. Общественники повторно проинспектировали одну из торговых точек города. Каковы результаты проверки?

Артем Дашевский, Светлана Деменева.

Повторный рейд в один из магазинов Колы провели члены общественного совета партийного проекта "Единой России "Народный контроль". В конце июня они зафиксировали многочисленные нарушения, которые администрация обещала устранить.

Грязный пол отмыт, проходы свободны, на прилавках отборные овощи и фрукты. Это совсем другой магазин. А вот что увидели народные контролеры в прошлый раз: "Полная антисанитария, пол, наверное, не мыли никогда. Полки с овощами и фруктами - можете посмотреть: огромное количество просто гнилых продуктов".

Впервые общественную комиссию возглавил депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов. Его задача - найти или не найти на полках магазина товары местных производителей. Здесь они есть. И новая работа понравилась.

Депутат Мурманской областной (фракция "Единая Россия") Думы Герман Иванов: "Это достаточно интересно - может быть, здесь менее интересно, потому что все почти замечания уже устранены. Какие-то первичные проверки по заявлениям - достаточно интересно будет".

После того, как из проходов убрали коробки, магазин стал просторнее. Освобожден и запасный выход. Впрочем, обо всех нарушениях сотрудники итак знали. Только реально все начало меняться почему-то только после рейда.

Региональный менеджер торговой сети Ольга Пяттоева: "Нам важна лояльность наших покупателей - соответственно, мы стараемся исправляться".

На этот магазин в приемную партии "Единая Россия" пожаловались жители Колы. Общественники призывают северян обращаться с жалобами на торговые точки, если там есть нарушения.

Председатель объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин: "Сложилась такая динамика, что абсолютно в любом магазине, куда мы приезжаем, мы можем вести диалог и диалог конструктивный".

По результатам проверок - стопроцентное устранение нарушений. За исключением, конечно, дорогостоящих проектов. Например, в этом магазине нужно пристраивать пандус. Пока это просто рекомендация. В руководстве сети обещают рассмотреть такую возможность.







