Трагедия в Кандалакше. На железнодорожной станции погиб подросток. Следствие выясняет причины

Алексей Котович.

На железнодорожной станции "Кандалакша" погиб подросток - тело было обнаружено прямо на путях. По предварительным данным молодой человек залез на цистерну вагона грузового поезда, где получил удар током, в результате которого скончался на месте. Проводится проверка. Следствию предстоит дать правовую оценку трагедии, выяснить, по каким причинам подросток оказался на вагоне, усматриваются ли нарушения в действиях лиц, ответственных за безопасность.

Старший следователь Следственного комитета по г. Кандалакша Виктор Волконогов: "С целью установления причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза, которая ответит на интересующие следствие вопросы. В том числе, действительно ли ребенком была получена данная электротравма, в результате которой он скончался. И вместе с тем проводятся необходимые проверочные мероприятия".





