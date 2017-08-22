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22.08.2017 18:15

Руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области Александр Емельянцев в ходе "прямой линии" ответил на вопросы горожан

Яков Осетров.

Сегодня редакция "Вечернего Мурманска" провела "прямую линию" с руководителем Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области  Александром Емельянцевым. В Мурманске подрядчики Фонда ведут работы в 97 домах. 28 зданий, попавших в график, имеют статус объектов культурного наследия. Это пример успешного сотрудничества Фонда, администрации города, областного правительства. Многое зависит и от активности самих жильцов.
Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области" Александр Емельянцев: "Основная функция принадлежит тем же собственникам, которые звонят. Они должны проявлять инициативу и стать отправной, стартовой точкой включения в капремонт, работать с управляющими компаниями и предъявлять к ним эти вопросы".
Главный редактор газеты "Вечерний Мурманск" Виктор Хабаров: "Руководитель Фонда капремонта не успел даже чашку чая выпить, потому что непрерывные звонки. Вопросы самые разные. От того, как попасть в программу капремонта до того, что делать, если накопил большие долги за капремонт. Большой интерес читателей говорит о том, что тема действительно актуальна".
В настоящее время в Мурманске рассматривается возможность выделения дополнительных денежных средств из муниципального бюджета на капремонты. При этом важно отметить, что при выборе объектов планируют отдавать предпочтение домам, где самая высокая собираемость средств.


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