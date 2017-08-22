Ледокол "50 лет Победы" - на подходе к Мурманску

Алексей Котович.

Напомним, атомоход отправился на макушку планеты, с целью повторить исторический поход сороколетней давности. В августе 1977 года легендарная "Арктика" стала первым надводным судном, преодолевшим льды и дошедшим до Северного полюса. Нынешний рейс на самую северную точку планеты ознаменован новым рекордом. Переход атомохода из Мурманска до полюса занял всего 79 часов. Для сравнения - рейс 1977 года занял более семи суток. Среди участников похода и наша съемочная группа. Так что ждем от коллег интересных материалов уже в ближайшее время.









