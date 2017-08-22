Стартовал международный конкурс фотографий, посвященных природе Баренцева региона

Министерство экономического развития Мурманской области информирует о проведении конкурса фотографий «DiscoverBarents», посвященных природе Баренцева региона.



Фотоконкурс организуется Региональным Союзом Кайнуу при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства занятости и экономики Финляндии с целью развития сотрудничества туристических организаций и повышения эффективности маркетинговых мероприятий Баренцева региона как одного из крупнейших туристических регионов мира. Главная цель – собрать коллекцию фотографий о примечательных местах и природе региона, которые могут быть использованы туристическими организациями региона в рекламных целях.



Конкурс «DiscoverBarents» проходит до 31 октября, принять в нем участие может любой желающий. Победители будут определены международным жюри и награждены денежными призами: 3000 евро за первое место, 2000 евро – за второе, 1000 евро – за третье.



Имена победителей будут объявлены на семинаре, который состоится в Доме культуры и творчества Кухмо 9 ноября.



Дополнительную информацию можно получить на сайте конкурса.



Для справки:



В составе Баренцева региона – 14 губерний, провинций, ленов и областей России, Норвегии, Швеции и Финляндии, при этом представлены следующие российские регионы: Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область, Ненецкий автономный округ и Республика Коми.



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