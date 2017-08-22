В учреждениях культуры Мурманской области проходят мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации

Сегодня отмечается День Государственного флага Российской Федерации – праздник для всех поколений россиян. В областных учреждениях культуры региона проходят мероприятия, посвященные этому празднику.



Так, для ребят из третьей смены летних оздоровительных лагерей организованы информационно-познавательные мероприятия. Воспитанники из летнего лагеря на базе школы № 18 приняли участие в патриотической акции областной детско-юношеской библиотеки «Российский флаг – Отечество и братство!»: ребята узнали об истории государственных символов России, приняли участие в эстафете «Россия – вперед!», конкурсе рисунков на асфальте и тематическом флешмобе. В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям» школьники из летнего оздоровительного лагеря при мурманской гимназии № 6 продемонстрировали свои знания в викторине «Флаг России».



Посетители областного краеведческого музей на Дне семейного отдыха «Символика России, Мурманской области, города Мурманска» познакомились с историей появления государственных символов: герба, флага и гимна, а на занятии в региональном детско-юношеском центре краеведения музейный педагог рассказал о том, как менялся главный государственный символ на протяжении истории России, и что означают цвета на современном флаге страны. Ребята также познакомились с символами Мурманской области и Мурманска. Завершился День семейного отдыха в краеведческом музее мастер-классом по изготовлению открытки в технике аппликации «Флаг России».



Познавательный час «Под флагом России» для своих юных читателей 24 августа проведет Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.



Кроме того, в областной универсальной научной библиотеке продолжается информационная акция «Три цвета России», приуроченная к Дню государственного флага РФ. В мероприятиях акции, старт которой был дан 14 августа, активно принимают участие читатели всех возрастов. Для юных посетителей библиотеки организована игра с использованием интернет-ресурса «Президент России гражданам школьного возраста», позволяющая совершить путешествие в историю России и её государственных символов. Проверить свои знания ребята могут также с помощью игр «Знатоки истории» и «Государственный флаг России». Взрослых читателей областная научная библиотека приглашает принять участие в викторине «Символы государственной власти» и посмотреть документальный фильм «Символы России. Флаг России». Также гости библиотеки могут совершить виртуальную экскурсию по цифровым фондам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Они содержат уникальные исторические документы и материалы по истории становления и развития государственной власти в России и её символов с IX века до сегодняшнего дня, а также научные исследования по геральдике. Акция в научной библиотеке продлится до 27 августа.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



