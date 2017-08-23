В Мурманской области прошёл XV фестиваль "Город Солнца"

Андрей Зайцев.

На берегу Кандалакшского залива на несколько дней появился новый муниципалитет. В области прошёл юбилейный, пятнадцатый фестиваль "Город Солнца". Более трёх сотен гостей и участников. Старинные обряды и танцы, мастер-классы. В городе появилась настоящая набережная, с торговыми лотками, сувенирами и украшениями, здесь же – атмосферное кафе. Немало желающих посетили лекционную часть города. Лекции, в том числе и о семейном укладе.

Владимир: "Женщина, она как существо божественное, как имеющая свой дом, очаг, она, самая главная её функция, - приносить туда гармонию, гармонизировать пространство".







