Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
23.08.2017 09:00

Оформить разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Заполярье можно в многофункциональных центрах

Андрей Зайцев.

Во всех регионах России началась активная фаза охотничьего сезона. Охота на перелётных птиц и боровую дичь. Выдача разрешений в минприроды Мурманской области ведётся уже больше 2-х недель. Работают районные пункты. Оформить все необходимые документы северяне могут так же в многофункциональных центрах. Специалисты минприроды вновь напоминают всем, кто собирается в леса с ружьём: не стоит забывать о безопасности, и не только своей. В области набирает обороты сезон сбора грибов и ягод.
Начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Игорь Ильин: "Много граждан, которые не охотятся на дичь, а охотятся на другие виды, находятся в лесу. Поэтому, напоминаю, применять оружие только по ясно видимой цели. Не стрелять на шум, шорох, на звук. Ни в коем разе".




← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.04
Евро = 69.59
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.