Оформить разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Заполярье можно в многофункциональных центрах

Андрей Зайцев.

Во всех регионах России началась активная фаза охотничьего сезона. Охота на перелётных птиц и боровую дичь. Выдача разрешений в минприроды Мурманской области ведётся уже больше 2-х недель. Работают районные пункты. Оформить все необходимые документы северяне могут так же в многофункциональных центрах. Специалисты минприроды вновь напоминают всем, кто собирается в леса с ружьём: не стоит забывать о безопасности, и не только своей. В области набирает обороты сезон сбора грибов и ягод.

Начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Игорь Ильин: "Много граждан, которые не охотятся на дичь, а охотятся на другие виды, находятся в лесу. Поэтому, напоминаю, применять оружие только по ясно видимой цели. Не стрелять на шум, шорох, на звук. Ни в коем разе".









