Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.08.2017 16:50

Вода ошибок не прощает. Нарушение правил технический безопасности - основная причина чрезвычайных происшествий на водных объекта региона

Татьяна Нестерова.

Основной причиной чрезвычайных происшествий на водных объекта, по информации Центра ГИМС МСЧ России по Мурманской области, является нарушение правил технический безопасности любителями экстремального отдыха. Совершая патрулирование по местам массового отдыха, сотрудники ГИМС постоянно ведут профилактические беседы, напоминают, что даже летом купаться на Кольском полуострове запрещено, вода не прогревается из-за климатических условий, поэтому и зарегистрированных пляжей нет. Везде установлены соответствующие знаки. Нахождение детей на водных объектах - в лодке, катере - без сопровождения взрослых также запрещено. Суда должны быть зарегистрированы, у владельца при себе обязательны документы, удостоверение на право управления маломерным судном.
Инспектор Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области  Ярослав Комарницкий: "На море у человека, помимо спасательного жилета, должны быть и фальшфейера красного и белого цвета - подача сигнала бедствия. Маломерные суда должны быть оборудованы навигационными огнями и ходовыми огнями. И круги у них должны быть спасательные".



← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.14
Евро = 69.43
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.