Вода ошибок не прощает. Нарушение правил технический безопасности - основная причина чрезвычайных происшествий на водных объекта региона

Татьяна Нестерова.

Основной причиной чрезвычайных происшествий на водных объекта, по информации Центра ГИМС МСЧ России по Мурманской области, является нарушение правил технический безопасности любителями экстремального отдыха. Совершая патрулирование по местам массового отдыха, сотрудники ГИМС постоянно ведут профилактические беседы, напоминают, что даже летом купаться на Кольском полуострове запрещено, вода не прогревается из-за климатических условий, поэтому и зарегистрированных пляжей нет. Везде установлены соответствующие знаки. Нахождение детей на водных объектах - в лодке, катере - без сопровождения взрослых также запрещено. Суда должны быть зарегистрированы, у владельца при себе обязательны документы, удостоверение на право управления маломерным судном.

Инспектор Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области Ярослав Комарницкий: "На море у человека, помимо спасательного жилета, должны быть и фальшфейера красного и белого цвета - подача сигнала бедствия. Маломерные суда должны быть оборудованы навигационными огнями и ходовыми огнями. И круги у них должны быть спасательные".







