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23.08.2017 08:52

Управляющая компания в Полярных Зорях раскрасит фасады домов в разные цвета

Светлана Деменева.

Управляющая компания  "Атом-ЖКХ" в Полярных Зорях  впервые заключила договор  подряда с  общественной организацией ветеранов "Концерна Росэнергоатом". УК отремонтирует фасад дома  на  Энергетиков-25. Для покраски этого дома используют 6 различных цветов.  Утеплят стыки стеновых панелей, обновят цоколь и отремонтируют козырьки.  Сумма контракта по этому дому 6 миллионов 296 тысяч рублей. Еще один дом, подлежащий ремонту - многоэтажка на улице Строителей.
Главный инженер "Атом - ЖКХ. Полярные Зори" Надежда Поташева: "Они включают в себя не только ремонт швов, утепление, вскрытие, герметизацию. Окраска в благородные цвета, красивые, яркие. По Строителей-12 текущий ремонт до 31 октября, работы по Энергетиков-25 будут выполнены до 29 сентября, но планируем их немножко раньше. Чтобы дети шли в школу и радовались".
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