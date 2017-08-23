Управляющая компания в Полярных Зорях раскрасит фасады домов в разные цвета

Светлана Деменева.

Управляющая компания "Атом-ЖКХ" в Полярных Зорях впервые заключила договор подряда с общественной организацией ветеранов "Концерна Росэнергоатом". УК отремонтирует фасад дома на Энергетиков-25. Для покраски этого дома используют 6 различных цветов. Утеплят стыки стеновых панелей, обновят цоколь и отремонтируют козырьки. Сумма контракта по этому дому 6 миллионов 296 тысяч рублей. Еще один дом, подлежащий ремонту - многоэтажка на улице Строителей.

Главный инженер "Атом - ЖКХ. Полярные Зори" Надежда Поташева: "Они включают в себя не только ремонт швов, утепление, вскрытие, герметизацию. Окраска в благородные цвета, красивые, яркие. По Строителей-12 текущий ремонт до 31 октября, работы по Энергетиков-25 будут выполнены до 29 сентября, но планируем их немножко раньше. Чтобы дети шли в школу и радовались".



