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23.08.2017 08:46

Борщевик: ядовитая агрессия и тотальное наступление на Заполярье. В Мурманске инспекторы Россельхознадзора отметили тревожную тенденцию

Яков Осетров.

В Мурманске инспекторы Россельхознадзора отметили тревожную тенденцию: из-за климатических сдвигов борщевик Сосновского, который к концу августа уже засыхал, ещё полон сил. Учитывая, что к 1 сентября дети вернулись из отпусков, риск их встречи с опасным растением высок. Сок борщевика - яд, он действует как кислота и раны заживают очень долго. Поэтому взрослые растения надо вырезать с корнем и сжигать. Эту задачу по обращениям жильцов могут решать управляющие компании.
Государственный инспектор управления Россельхознадзора по Мурманской области Наталья Шурмина: "Маленькие дети, подростки, неосторожно обращаясь с этим растением, могут серьёзно пострадать, потому что цветки, стебли, листья содержат опасные фуранокумарины, которые повышают чувствительность кожи под воздействием ультрафиолета и приводят к ожогам".
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