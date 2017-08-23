В Полярных Зорях спецкомиссия осмотрела школы и дошкольные учреждения

Елена Ямаш.

В Полярных Зорях финал подготовки к новому учебному году. Все школы и дошкольные учреждения осмотрела специальная городская комиссия. В детском саду №5, к примеру, кроме ремонта основных помещений, уделили внимание и кухне, здесь появился новый стеллаж, а также новая плита. К 1 сентября ни у одного образовательного учреждения города атомщиков нет невыполненных предписаний надзорных органов. Все устранены либо заблаговременно, либо перед приемкой образовательных организаций.

Заместитель начальника отдела образования Елена Серебренникова: "Нас радует, что в детских садах были установлены системы видеонаблюдения, это было по решению суда, и мы с этой работой справились".







