Кампания по ремонту дорог в Заполярье выполнена на две трети от намеченного плана

Анастасия Ярославская.

Дорожная кампания на 2/3 уже выполнена. Из 18 по плану остается 6 региональных трасс - строители обещают разобраться с ними до снега. Всего за сезон в нормативное состояние приведут 95 км. В плюс еще 34 км - дороги местного значения. Муниципалитетам с деньгами на их ремонт помог областной бюджет. Субсидия - 280 млн. В профильном министерстве отмечают - на местах стали и активнее, и ответственнее. Один из самых ответственных участков - в Териберке - впервые за всю историю там укладывают первый асфальт.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталий Осин: "В данном случае у нас и субсидию получило муниципальное образование - будут приводить в нормативное состояние свои улицы, и соответственно, наша региональная дорога к селу Териберка - будет непосредственно примыкать к тем объектам, где будет положен асфальт".



