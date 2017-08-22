Фестиваль уличной музыки и искусства состоится в Мурманске в сентябре

Любовь Дубова.

17 сентября в 15:00 на улице Воровского в Мурманске стартует II Городской фестиваль уличной музыки и искусства. Музыкальная аллея в центре города будет отдана во власть уличных музыкантов, художников и иных артистов жанра уличного искусства. Профессионалы и новички, единомышленники и простые слушатели - все желающие получат шанс выразить себя через музыку. Этот праздник не знает условностей, национальностей и жанровых ограничений.

Миссия мероприятия - создание открытого пространства для творчества, объединение людей и преодоление дистанции между исполнителем и зрителем, превращение всех действующих лиц в соучастников творческого процесса. Цель фестиваля - предоставление возможности публичного самовыражения молодёжи в популярных направлениях современного искусства, культуры и субкультуры.

Организатор фестиваля структурное подразделение учреждения молодежной политики "Объединение молодежных центров" Молодежный культурный центр.





