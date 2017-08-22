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22.08.2017 16:45

В Мурманской области реализуется ветеринарный лабораторный мониторинг безопасности продукции животного происхождения

Органами и учреждениями, входящими в систему государственной ветеринарной службы, в Мурманской области реализуется ветеринарный лабораторный мониторинг безопасности продукции животного происхождения. В целях принятия оперативных мер при выявлении некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения Комитет по ветеринарии Мурманской области работает в электронной системе Российской Федерации «Сирано». В рамках данной системы устанавливается наличие продукции с отклонениями показателей безопасности у изготовителей и в торговой сети на территории Российской Федерации. Посредством информационной системы «Сирано» Комитет получает сведения о выявлении поднадзорной продукции, находящейся в обороте, но не отвечающей требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности. При этом продукция может быть выработана как на территории Мурманской области, так и ввезена из других субъектов Российской Федерации.    
За прошедший период 2017 года в системе размещены сведения о 99 таких случаях. Нарушения установлены в рыбных, мясных и молочных продуктах, выработанных как в Мурманской области, так и в других субъектах страны.  Методами лабораторного контроля в товарах подтверждалось превышение содержания токсичных элементов и соединений, выявление микроорганизмов, увеличение массовой доли белка.
По всем фактам приняты меры реагирования. В отношении продукции 24 предприятий рыбохозяйственного комплекса установлен режим усиленного лабораторного контроля, в период которого предусмотренные мероприятия осуществляются совместно с территориальным управлением Россельхознадзора.
На основании срочных отчетов лабораторий региональной государственной ветеринарной службой  приняты   меры по недопущению выпуска продукции, представляющей опасность для здоровья людей, и пресечению реализации таких товаров.

/Комитет по ветеринарии Мурманской области/
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