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22.08.2017 16:30

В Мурманске полицейские в течение двух суток раскрыли кражу мобильного телефона

В полицию Мурманска 19 августа поступило заявление от 29-летней местной жительницы. Женщина рассказала полицейским о том, что находясь в кафе после распития спиртных напитков поссорилась со своим молодым человеком. Она вышла из помещения кафе на улицу, где с ней завел разговор неизвестный ей мужчина. После общения с ним заявительница обнаружила пропажу своего мобильного телефона стоимостью 8 тысяч рублей. Потерпевшая описала незнакомца, которого подозревала в хищении своего средства связи.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 в течение двух суток подозреваемый был установлен и опрошен. Ранее 33-летний неработающий местный житель неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

Мужчина признался в краже и рассказал, что обратил внимание на выпавший из кармана куртки заявительницы телефон. Воспользовавшись моментом, он незаконно присвоил чужое имущество.

Похищенный мобильный телефон злоумышленник успел продать, а вырученные с продажи деньги потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого в краже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 
/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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