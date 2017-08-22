В Мурманске полицейские в течение двух суток раскрыли кражу мобильного телефона

В полицию Мурманска 19 августа поступило заявление от 29-летней местной жительницы. Женщина рассказала полицейским о том, что находясь в кафе после распития спиртных напитков поссорилась со своим молодым человеком. Она вышла из помещения кафе на улицу, где с ней завел разговор неизвестный ей мужчина. После общения с ним заявительница обнаружила пропажу своего мобильного телефона стоимостью 8 тысяч рублей. Потерпевшая описала незнакомца, которого подозревала в хищении своего средства связи.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 в течение двух суток подозреваемый был установлен и опрошен. Ранее 33-летний неработающий местный житель неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.



Мужчина признался в краже и рассказал, что обратил внимание на выпавший из кармана куртки заявительницы телефон. Воспользовавшись моментом, он незаконно присвоил чужое имущество.



Похищенный мобильный телефон злоумышленник успел продать, а вырученные с продажи деньги потратить на личные нужды.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого в краже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.





/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/