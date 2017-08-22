II Международный поэтический фестиваль "Табуретка" пройдет в Мончегорске

26 августа в г. Мончегорске (ул. Царевского, 2, Городской парк им. Сергея Бровцева) пройдет II Международный поэтический фестиваль "Табуретка".

Организатором фестиваля является Фонд "Живая классика" (г. Санкт-Петербург).



Программа фестиваля в этом году обещает быть насыщенной – поэтические чтения, интерактивные инсталляции, квест, экскурсия, кинопоказы, мастер-классы, игры и конкурсы.



На фестивале со стихами выступят авторы из разных городов России, в том числе победители Всероссийского поэтического конкурса "Табуретка".

В число финалистов конкурса вошла и мурманская поэтесса Дарья Высоцкая, участница и один из организаторов фестиваля-форума "Капитан Грэй" в рамках всероссийского форума им. Н.С. Гумилёва "Осиянное слово".



Приятным подарком для участников фестиваля станет выступление актера театра и кино Андрея Носкова.



С поэтической программой, посвященной этнофутуризму и финско-карельской истории, приедет в г. Мончегорск поэт и издатель из Финляндии Вилле Хютёнен.



Фестиваль объединяет на своей площадке традиционную поэзию с языковыми экспериментами.

Художники из Москвы Елена Демидова и Макс Калмыков создадут в Мончегорске интерактивную инсталляцию на основе кернов – образцов горной породы, полученных при геологоразведке компанией "Норникель".

Также пройдут показы видеопоэтических работ авторов из России, Норвегии, США, Латвии.



Свои программы на фестивале представят и две главные библиотеки Мурманской области.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека подготовила необычный подарок участникам фестиваля - программу "Живые поэты".

На открытой площадке прозвучат уникальные звуковые записи на грампластинках из фондов "научки" с голосами Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Роберта Рождественского и других русских поэтов.



Все желающие смогут увидеть раритетный патефон середины XX века, на котором проигрываются шеллачные пластинки, а также записать в своем исполнении любимые поэтические строки или стихи собственного сочинения.

Голоса исполнителей затем появятся в электронной библиотеке «Кольский Север».



Мурманская областная детско-юношеская библиотека примет участие в фестивале с интерактивной программой "Шаг в поэзию".



Сотрудники библиотеки пригласят юных гостей фестиваля прочесть любимые стихотворения с помощью волшебных атрибутов из "поэтического чемодана".



А в библиобусе «Передвижная детская библиотека» откроется творческая мастерская по изготовлению рукописного поэтического альбома «Автографы лета». Также будет организована выставка детских рукописных поэтических книг.

Подробнее узнать о программе II Международного поэтического фестиваля "Табуретка" можно на сайте фестиваля по адресу: http://www.taburetkafest.com.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/