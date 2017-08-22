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22.08.2017 16:00

Жители Заполярья смогут познакомиться с самобытной саамской культурой

9 сентября в н.п. Лопарская состоятся ХХI традиционные Саамские национальные игры, посвященные празднованию 90-летия образования Кольского района.

Впервые состязания были организованы в 1997 году. Спортивный праздник приобрел большую популярность и стал одним из брендов не только района, но и всей Мурманской области. Яркое, самобытное мероприятие привлекает гостей из разных уголков России и зарубежья. В разные годы участниками Саамских игр были представители республик Карелия, Коми, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Норвегии и Финляндии.

Основу праздника традиционно составляют саамские национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей (чучело оленя), прыжки через нарты, стрельба из арбалета, ловля рыбы на банку, тройной национальный прыжок, перетягивание каната и женский саамский футбол. Принять участие в мероприятии могут все желающие, независимо от возраста, пола и спортивной подготовки.

В этом году торжественное открытие праздника начнется в 12 часов. Гостей Саамских игр ждет выставка-ярмарка декоративно-прикладных изделий самобытной культуры народа саами и выступление лучших творческих коллективов Мурманской области.

/Администрация Кольского района/
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