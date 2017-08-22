ФИПИ опубликовал проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2018 года

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена 2018 года, http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory который сдают выпускники 11 классов, и основного государственного экзамена http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory для выпускников 9 классов.

Данные документы являются основой для составления экзаменационных материалов и ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года. Они также дают возможность будущим участникам ЕГЭ-2018 и преподавателям составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году.

Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует в первую очередь ознакомиться с демонстрационными версиями контрольных измерительных материалов по предметам этого года. Они помогут составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в демонстрационном варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы понимать требования к полноте и правильности записи ответа. Задания, включаемые в демоверсии, не используются на экзаменах, но они аналогичны реальным.

Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, приведен в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников. Его можно использовать при составлении плана повторения материала перед экзаменом.

Проекты опубликованных документов не предполагают изменения в 2018 году структуры и содержания КИМ ЕГЭ по биологии, географии, истории, математике и иностранным языкам.

В экзаменационной работе по информатике в задании 25 убрана возможность написания алгоритма на естественном языке в связи с невостребованностью этой возможности участниками экзамена. Примеры текстов программ и их фрагментов в условиях заданий на языке Си заменены на примеры на языке С++, как значительно более актуальном и распространенном.

В экзаменационной работе по литературе уточнены требования к выполнению двух заданий и введена четвертая тема сочинения.

В экзаменационную работу по русскому языку включено задание базового уровня, проверяющее знание лексических норм современного русского литературного языка.

В экзаменационную работу по физике добавлено одно задание базового уровня, проверяющее знание элементов астрофизики. В работу по химии добавлено одно задание высокого уровня сложности с развернутым ответом.

Внесены изменения в систему оценивания экзаменационных работ по литературе, обществознанию, русскому языку, физике и химии.

ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять участие в обсуждении проектов экзаменационных материалов 2018 года. Все замечания и предложения принимаются на электронный адрес: reception@fipi.org до 30 сентября 2017 г.



/Министерство образования и науки Мурманской области/