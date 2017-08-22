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22.08.2017 14:20

Глава администрации Мурманска проверил ход работ по реализации программы по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности областного центра

Наталия Бурдина.

Больше 70 муниципальных квартир передадут мурманчанам в этом году. Сейчас продолжается ремонт на Гаджиева-6. Как и эта жилплощадь, квартира в доме 3/1 по проспекту Героев-североморцев тоже переведена в маневренный фонд. Помещение отремонтировано недавно за счет средств муниципалитета.
Директор ММКУ "Управление капитального строительства" Наталья Левченко: "Работы выполнены досрочно. Выполнялся здесь косметический ремонт полностью всей квартиры, замена сантехники, электрики, плита поменяна новая. Стены выравнены, как положено, стяжка цементно-песчаная на полу была выполнена качественно, линолеум лежит хорошо, поэтому нареканий к подрядчику не имеется".
Как выполнен ремонт, сегодня проверил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Увиденным остался доволен. Он отметил, что работа по обеспечению горожан благоустроенным жильем идет планомерно. Направлений несколько. И это не только ремонт пустующих квартир и перевод нежилых помещений в жилые. Это еще и строительство новых социальных домов, приобретение квартир на вторичном рынке.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "И сегодня мы можем сказать, что за эти годы отремонтировано более 400 помещений. Но здесь я всегда привожу простую арифметику, если эти 400 помещений разделить на 35 или 40 квартир, которые, это один подъезд 9-этажного дома, то это получается 10 подъездов 9-этажных домов. Мы построили целый микрорайон по сути, не построили, а вернули к жизни".
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