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22.08.2017 13:50

Дачный сезон — 2017. Что заполярные садоводы успели сделать на своих участках?

Яков Осетров.

В Мурманской области продолжается дачный сезон. Одна за другой поспевают садовые культуры, и одновременно со сбором урожая хозяйки заготавливают траву для животных, веники для бани иван-чай.
Веники из свежей травы, которые благоухают свежим лугом - дачники Ульяновы подвяливают и сушат в первую очередь для домашних животных.
Дарья: "Пропалываем, сено заготавливаем, веники".
Полина: "Для кроликов - мы ольху заготовляем, траву всякую".
Кролики и куры дают компост, им удобряют землю. В результате такого круговорота в природе получается правильно подготовленная почва, на которой при большом желании - можно вырастить что угодно.
Вера Ульянова: "У меня и абрикосы посажены. Правда, вымерзли. А я в позапрошлом году 2 литра с этого дерева сняла".
О многих деревьях, кустарниках, цветах Вера Петровна узнаёт из каталогов и никогда не боится экспериментировать. Посадила, например, гибрид черёмухи и вишни. На этом - не ограничилась.
Вера Ульянова: "Это вишня Биссея и она в первый раз ягоды завязала. Ей нужны опылители, а их мало. Еще не вызрели. Вот тут посажена слива с вишней - гибрид, он и является опылителем Биссеи".
У дома растёт боярышник и десятки культур, названия которых знает далеко не каждый. Участок похож на иллюстрацию из сказки. Тщательно продуман и обустроен каждый сантиметр пространства, где всякому растению - отведено свое место. С учётом света и тени. Даже камни, которые не под силу убрать - превращены в элемент ландшафта. Уход за садом, конечно, немалый, но если работать всей семьёй, то он не в тягость. Девиз Ульяновых: радоваться каждому дню. Каждой ягодке. Каждому цветочку. Тогда и сезон порадует хорошим урожаем.

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