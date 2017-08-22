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22.08.2017 14:45

В рамках Мурманской международной деловой недели состоится международная конференция «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов»

15 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится II Международная конференция «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов». Её проведет Деловой клуб женщин-предпринимателей «Ключ к успеху». Соорганизаторами мероприятия выступают министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и министерство экономического развития Мурманской области.

В центре внимания конференции – женское предпринимательство, социальный бизнес в Арктических регионах РФ, поддержка женского и социального предпринимательства, развитие доступа НКО и бизнеса к государственным услугам в социальной сфере, истории создания и развития бизнеса женщин-предпринимателей.

В рамках конференции запланирован мастер-класс «Как запустить свой проект и сделать город комфортнее» исполнительного директора Института медиа, дизайна и архитектуры «Стрелка» Ольги Полищук (г. Москва).

Зарегистрироваться в качестве участника, а также получить подробную информацию о II Международной конференции «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов» можно у организаторов по телефону (8152) 45-41-07 или электронной почте center-pm@mail.ru.

С другими новостями Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Мурманской области, в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте», а также по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.




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