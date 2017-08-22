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22.08.2017 13:15

Сотрудники администрации Первомайского округа проверили как "жилищники" выполнили предписание в одном из дворов Мурманска

Любовь Дубова.

Некоторым управляющим компаниям Мурманска приходится напоминать об обязанностях. Сегодня сотрудники администрации Первомайского округа проверили как "жилищники" выполнили предписание в одном из дворов по улице Героев Рыбачьего. Оказалось - никак. Налицо нарушение правил благоустройства придомовой территории. Она по пояс заросла крапивой и опасным борщевиком. Хотя по требованиям зелень должна быть не выше 12-ти сантиметров от земли. Теперь организации придется не только покосить газоны, но и, скорее всего, заплатить штраф.
Заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами ЖКК и благоустройству управления Первомайского административного округа г. Мурманска Сергей Тарасенко: "В данном случае - да, здесь будет составлен материал и привлечена к административной ответственности управляющая организация. Есть УК, которые даже без предписаний управления Первомайского округа принимают соответствующие меры, а есть, к сожалению, как в этом случае - управляющим организация напоминать, что необходимо соблюдать правила благоустройства".
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