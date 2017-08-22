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22.08.2017 13:00

Масштабная выставка и демонстрация силы. На Северном флоте открылся международный технический форум "Армия-2017"

Светлана Деменева.

Сразу после церемонии подъема Российского флага на высоте Алыш, на Северном флоте открылся международный технический форум "Армия-2017". Масштабные выставочные и демонстрационные показы прошли в военных гарнизонах Североморск и Сафоново. На территории причального фронта Кольской флотилии разнородных сил развернули информационный кластер вооружения, военной и спецтехники. Особое внимание уделено арктической составляющей. Гости и участники увидели новейшие образцы гусеничных и колёсных вездеходов, предназначенных для решения задач в условиях Крайнего Севера и Арктики. Широко представлена техника береговых и сухопутных войск: противокорабельный ракетный комплекс "Бастион", бронетранспортёры, танк Т-72, беспилотные летательные аппараты и другие образцы, включая подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства.
Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Флот открыт для всех. Чтобы посмотрели жители Заполярья не только военную технику, пообщались с военнослужащими, узнали чем живет Флот, какие задачи выполняет какие перспективы в будущем. Как Заполярья - так и Вооруженных Сил".
Для показа откроют эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Их можно будет посетить с 23 августа на причале № 6. Свои обновлённые экспозиции продемонстрируют филиалы Военно-морского музея СФ в Сафоново и в Североморске.
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