Сегодня День Государственного флага России. Торжественная церемония поднятия триколора в Североморске

Светлана Деменева.

В Североморске сегодня - церемония подъема флага России на флагштоке, установленном на мысе Алыш. 25-метровое древко останется здесь навсегда. Флаги будут на нем развиваться во время всех государственных праздников. Установлен флагшток в рамках культурно - патриотической программы "Знамя России". Она посвящена 75-летию Великой Победы. В 8:00 триколор торжественно подняли губернатор Мурманской области, командующий Северным Флотом и глава администрации Североморска. Одновременно на военных кораблях стали развиваться флаги расцвечивания.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Сегодня мы задали новую традицию празднования Дня российского флага. Я считаю, чем больше внимания будет нашим государственным символам - тем больше молодежи будет любить наши государственные символы - а, значит, любить нашу страну. Поэтому, считаю этот день очень важным".

Программа "Знамя России" - это часть большого проекта "Держава XXI век". Он не финансируется государством. И не ограничивается только установкой флагштоков в городах страны. Первую акцию провели на Шпицбергене - в Баренцбурге подняли флаги всех регионов России. На Северном полюсе развернули самое большое Знамя Победы. Эти акции участники проекта не называют гигантоманией. Это дань памяти тому самому знамени Победы, которое в 1945 подняли над Рейхстагом.

Первый заместитель секретаря общественной палаты РФ, герой РФ Вячеслав Бочаров: "В 1945 году на Рейхстаге было поднято Знамя Победы, которое по размеру 182 на 88 сантиметров - небольшое. Его увидел весь мир. Это как бы служило символом того, что мы победили не просто фашистскую Германию. Мы победили идеологию фашизма".







