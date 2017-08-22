Сотрудник мурманской полиции победил в международном соревновании по холодовому плаванию

Сотрудник отдела организации дознания УМВД России по Мурманской области майор полиции Антон Кутуев стал победителем международного соревнования по холодовому плаванию.

Спортсмен неоднократно участвовал в заплывах на водоемах России и Кольского полуострова. Пробовал силы на озерах в Тюмени, Новосибирске, Петрозаводске, Мурманске и Апатитах. Но последний, в водах Белого моря, проходивший на берегу села Териберка, считает самым трудным.

Международные состязания «Арктик-свим» включали две дистанции: расстояния в полмили и в милю. Участвовало свыше 45 человек, в том числе очень опытные пловцы из Италии, Франции и других стран. По условиям соревнований, можно было плыть в гидрокостюме и без него.

Антон выбрал максимум сложностей. Никакой защиты для тела при преодолении мили – 1850 метров холодной воды температурой около 6 градусов по Цельсию. Был момент, когда он собирался сойти с дистанции, но смог преодолеть себя. В итоге 48 минут против отлива боролся с волнами и был признан лучшим.





/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



