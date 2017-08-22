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22.08.2017 13:45

Юные художницы из Североморска приглашены пройти обучение в образовательном центре «Сириус» в Сочи

Учащиеся Детской художественной школы Североморска Анастасия Титова, Валентина Тюрина и Диана Холод успешно прошли конкурсный отбор среди юных художников, организованный образовательным фондом «Талант и успех», и получили приглашение пройти обучение в образовательном центре «Сириус» по направлению «Искусство».
Талант, оригинальность мышления и целеустремленность позволили воспитанницам Детской художественной школы г. Североморска войти в число 450 юных художников, которые получили высокую оценку членов Экспертного совета фонда и посетят образовательный центр «Сириус» до конца 2017 года.
14-летняя Анастасия Титова  за три года обучения в художественной школе стала лауреатом и дипломантом 4 международных, 5 всероссийских, 2 региональных и 5 городских конкурсов и выставок.
16-летняя Валентина Тюрина только за последний учебный год участвовала в 20 конкурсах и выставках разного уровня, став победителем в 13 из них.
14-летней Диане Холод победы в региональных, всероссийских и международных конкурсах в прошлом году уже помогли побывать в образовательном центре «Сириус». В 2017 года она вновь приглашена пройти обучение в г. Сочи.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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