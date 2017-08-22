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22.08.2017 11:55

Губернатор Марина Ковтун приняла участие в торжественной церемонии поднятия флага России

Сегодня, в День Государственного флага России, в столице Северного флота – городе Североморске – на мысе Алыш состоялась торжественная церемония поднятия флага России на флагштоке высотой 25 метров, возведённом в рамках культурно-патриотической программы «Знамя победы 2015-2020».

В церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава администрации Североморска Ирина Норина, а также Герой России, член Общественной палаты РФ, председатель оргкомитета национальной комплексной программы «Держава XXI век» и проекта «Знамя Победы 2015-2020» Вячеслав Бочаров и сопредседатель общественного совета программы «Держава XXI век», депутат Думы городского округа Отрадный Самарской области Владимир Муратов.

Глава региона Марина Ковтун подчеркнула, что история государственного флага России тесно связана с флотом. Национальный флаг у России появился, когда более 300 лет назад она впервые вышла на морские просторы. Символично также, что сегодня флаг России поднимается на флагштоке, возведённом для Знамени Победы.

«Пожалуй, никогда раньше государственный флаг в России не был так популярен и любим. Цвета флага мы видим повсюду. Это добрый знак. Значит, мы гордимся своей Родиной и счастливы принадлежать к великой общности – многонациональному народу России. Под трёхцветным флагом Россия вернула себе статус мировой державы. Под ним наша страна смело идёт в будущее», – сказала Марина Ковтун.

Флаг как символ государственности объединяет нацию, ведёт ее на труд и на ратный подвиг, он олицетворяет и осеняет все наши дела, отметил Николай Евменов.


Для справки:

В рамках культурно-патриотической программы «Знамя Победы 2015-2020» 26 мая 2016 года на Приморской площади Североморска прошла торжественная церемония демонстрации копии Знамени Победы: полотнище 1056 кв.м, размером 22 х 48 метров и весом более 156 кг разворачивали 110 военнослужащих Северного флота. Самая большая копия Знамени Победы была передана на вечное хранение флотской столице – городу Североморску, и был заложен камень под будущий флагшток. Высота флагштока, установленного в Североморске в августе 2017 года, составляет 25 метров.

На флагштоке основную часть времени будет гордо реять Флаг Российской Федерации. По случаю государственных праздников и памятных дат будут подниматься копия Знамени Победы, флаг города Североморска, Андреевский флаг.


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