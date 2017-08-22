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22.08.2017 11:25

Военно-технический форум «АРМИЯ-2017» на Северном флоте открылся масштабным учением сил материально-технического обеспечения

Военно-технический форум «АРМИЯ-2017» на Северном флоте открылся масштабным учением сил материально-технического обеспечения в котором задействованы более 50 боевых кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и катеров, а также более 200 единиц колёсной и гусеничной техники, авиации и беспилотных летательных аппаратов. В мероприятии принимают участие порядка 3000 военнослужащих.
Учение началось утром и продлится в течение дня.
В рамках учения отрабатываются основные элементы работы служб тыла и вооружения флота: погрузка боезапаса и материальных средств на корабли и подводные лодки, организация переправы через водные преграды, оборудование маневренного пункта базирования, проведение ремонта и восстановления повреждённой бронетехники в полевых условиях, передача грузов на корабль, стоящий на рейде.
Отдельными эпизодами учения станут проведение спасательной операция по оказанию помощи аварийному надводному кораблю, тушение условного пожара в море, буксировка повреждённого корабля до плавучей мастерской и проведение ремонтных работ на корпусе.
Розыгрыш эпизодов учения происходит на 4-х площадках в гарнизонах Североморске, Сафоново и Сафоново-1. Наиболее зрелищные мероприятия состоятся сегодня в губе Грязная Кольского залива, по завершению которых пройдёт историческая реконструкция танкового боя. В нём будет задействован танк «Шерман» поднятый с затонувшего транспорта «Томас Дональдсон» в 2015 году и восстановленный силами ремонтников Северного флота до рабочего состояния. Кроме «Шермана» в реконструкции примут участие танки советского производства Т-34 и ИС-3.
Боевая составляющая учения МТО представлена действиями сил противодиверсионного охранения. В ходе ряда эпизодов выполняются мероприятия противодействия нападению подводных диверсионных сил и средств условного противника, а также отражение террористической атаки с использованием «заминированного» грузового автомобиля.
При отработке боевых эпизодов широко используются средства имитации взрывов, дымы и холостые боеприпасы.

/Пресс-служба Северного флота/
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