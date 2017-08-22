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22.08.2017 13:30

Кольское Заполярье вновь присоединится к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Фонда «Росконгресс». Основная цель Фестиваля – популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий, рост солидарности в обществе.
Впервые Фестиваль состоялся в 2016 году – тематические мероприятия в формате масштабных семейных праздников были проведены в начале сентября на центральных площадках более чем в 60 областных центрах и крупных городах России, а с сентября по ноябрь 2016 года мероприятия в поддержку Фестиваля прошли во всех регионах страны. Не осталась в стороне и Мурманская область – открытие Фестиваля состоялось 7 сентября 2016 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». Программа открытия Фестиваля включала в себя конкурсы, спортивные соревнования, работу творческих мастерских, занятия по энергосбережению.
В 2017 году официальный старт Фестиваля в России планируется  6-7 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.  
В Мурманской области мероприятия Фестиваля уже традиционно пройдут на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 15 сентября 2017 года.
С программой проведения мероприятий Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче – 2017 в Мурманской области можно ознакомиться на сайте: http://www.вместеярче.рф/. Контактное лицо регионального оргкомитета Фестиваля: Новак Марина Александровна, тел. 8 (8152) 994-266, e-mail:
novak@aeemo.ru.
Давайте любить нашу планету, давайте беречь энергию, потому что вместе – ярче!

/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/
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