Кольское Заполярье вновь присоединится к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Фонда «Росконгресс». Основная цель Фестиваля – популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий, рост солидарности в обществе.

Впервые Фестиваль состоялся в 2016 году – тематические мероприятия в формате масштабных семейных праздников были проведены в начале сентября на центральных площадках более чем в 60 областных центрах и крупных городах России, а с сентября по ноябрь 2016 года мероприятия в поддержку Фестиваля прошли во всех регионах страны. Не осталась в стороне и Мурманская область – открытие Фестиваля состоялось 7 сентября 2016 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». Программа открытия Фестиваля включала в себя конкурсы, спортивные соревнования, работу творческих мастерских, занятия по энергосбережению.

В 2017 году официальный старт Фестиваля в России планируется 6-7 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

В Мурманской области мероприятия Фестиваля уже традиционно пройдут на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 15 сентября 2017 года.

С программой проведения мероприятий Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче – 2017 в Мурманской области можно ознакомиться на сайте: http://www.вместеярче.рф/. Контактное лицо регионального оргкомитета Фестиваля: Новак Марина Александровна, тел. 8 (8152) 994-266, e-mail:

novak@aeemo.ru.

Давайте любить нашу планету, давайте беречь энергию, потому что вместе – ярче!



/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/





