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22.08.2017 12:30

В Кольском районе пройдет флешмоб, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации

22 августа 2017 года на площади Кольского районного Центра культуры (г. Кола, проспект Защитников Заполярья, д. 7) пройдет  флешмоб, посвященный  Дню Государственного флага Российской Федерации.

Начало мероприятия в 13.00.  
В программе праздника:
-выступление коллективов и участников художественной самодеятельности Кольского районного Центра культуры;
-исполнение гимна Российской Федерации всеми участниками флешмоба.

Участниками мероприятия на площади Кольского районного Центра культуры будет развернут большой флаг Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 года № 1714 установлен праздник  - День Государственного флага Российской Федерации, который отмечается ежегодно 22 августа.
Цель этого праздника – рассказать жителям России об истории, о важности и значении государственных символов.
Законным «отцом» триколора  признан  Пётр I. 31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Но официальный статус Российский флаг приобрел только в 1896 году.
Сегодня Государственный флаг России  - «государственный триколор» - это официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном нашей страны.
Молодежь Кольского района приглашаем принять активное участие во флешмобе на площади перед районным Центром культуры в Коле!

/Отдел культуры администрации Кольского района/
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