Можно ли разводить зубатку также как форель? Мурманские ученые готовятся к работе над новым проектом для предприятий аквакультуры

Любовь Дубова.

Смогут ли заполярные предприятия аквакультуры разводить зубатку также как форель? Мурманские ученые совместно с коллегами из Скандинавии готовятся к работе над новым проектом. Его перспективы обсудили на международной встрече. Основной объект исследования - зубатка. Интерес к этому виду рыб есть. Сейчас важно изучить технологии выращивания, основы питания и оценить здоровье рыбы. Проект прежде всего прикладной. Его главная задача - продвижение аквакультуры в арктических регионах. В ближайшее время будет подана заявка в программу приграничного сотрудничества Коларктик.

Заместитель директора Мурманского морского биологического института Дмитрий Ишкулов: "Этот проект пока в перспективе, но мы надеемся, что осенью мы вместе с нашими норвежскими, шведскими, финскими коллегам подадим заявку на финансирование этого проекта. На три года рассчитан этот проект и тогда, возможно, мы будем разводить здесь и зубатку".

Сотрудники Мурманского морского биологического института уже работают над подобным пилотным проектом. Изучают пресноводного арктического гольца. Называя его уникальным. С пищевой точки зрения это очень полезная рыба, но и разводить ее гораздо сложнее, отмечают ученые. В финале эксперимента появится программа с рекомендациями по выращиванию этого вида в промышленных рыбохозяйствах. И станет понятно, насколько это экономически выгодно.





