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22.08.2017 11:30

По следам прежних нарушений. "Народные контролеры" провели повторный рейд в кольском магазине

Светлана Деменева.

Повторный рейд в один из магазинов Колы совершили члены общественного совета партийного проекта "Единой России" "Народный контроль". В конце июня они зафиксировали многочисленные нарушения, которые администрация обещала устранить. Антисанитария, заваленные коробками проходы, отсутствие запасного выхода - то, что увидели народные контролеры 2 месяца назад. Сегодня картина совсем другая. Впервые общественную комиссию возглавил депутат облдумы Герман Иванов. Его задача - найти на полках магазина товары местных производителей. Здесь они есть. И новая работа понравилась.
Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Герман Иванов: "Это достаточно интересно - может быть здесь менее интересно, потому, что все почти замечания уже устранены. - Драйва нет? - Да, а так, на какие-то первичные проверки по заявлениям достаточно интересно будет".
После того, как из проходов убрали коробки - магазин стал просторнее. Освобожден и запасной выход. Впрочем, обо всех нарушениях сотрудники и так знали. Только реально все начало меняться, почему-то, только после рейда. На этот магазин в приемную партии "Единая Россия" пожаловались жители Колы. Общественники призывают северян обращаться с жалобами на торговые точки - если там есть нарушения.
Председатель объединения потребителей России по Мурманской области Денис Лашин: "Сложилась такая динамика, что абсолютно в любом магазине, куда мы приезжаем, мы можем вести диалог и диалог конструктивный".



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