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22.08.2017 11:20

Универсальную площадку для занятий спортом открыли в Мончегорске

Артем Дашевский.

Большой теннис, баскетбол, волейбол и другие виды спорта. В Мончегорске для жителей открыли новую универсальную спортивную площадку. Она расположилась по - соседству с новым ФОКом. Это совместный проект администрации города металлургов и градообразующего предприятия. Власти подали заявку на благотворительную акцию, она прошла конкурс. Пусто здесь только в непогоду, а так здесь попросту яблоку негде упасть.
И.о. директора МБУ ДО "Специализированная ДЮСШ олимпийского резерва" Светлана Горлова: "Объект сертифицирован. Находится в реестре объектов спорта во всероссийском. Так же здесь имеется тренажерный зал, в котором так же занимаются дети и различные граждане города".
Рядом - зона с уличными тренажерами. Ими можно пользоваться в любое время. Но, а в самом ФОКе - это тоже новый спортивный объект в городе - универсальная площадка для занятий разными видами спорта. Это база для тренировок ДЮСШ олимпийского резерва. Помимо спортсменов сюда ходят и просто жители. Представители старшего поколения полюбили скандинавскую ходьбу. Так же здесь организованы занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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