День семейного отдыха "Символика России, Мурманской области, города Мурманска" прошел в областном краеведческом музее

Любовь Дубова.

О символах страны в целом и Кольского Заполярья - в частности. День семейного отдыха в Мурманском областном краеведческом музее. Встреча приручена к предстоящему государственному празднику - Дню Российского флага. Серьезная тема адаптирована для школьников и воспитанников детских садов. Яркая презентация в уютном лекционном зале о том, как менялся символ, о значении цветов триколора, о том, что такое гимн и герб. Маленькие северяне не просто слушали музейного педагога, активно участвовали в занятии.

Блиц: "Сегодня мы пришли на такое мероприятие первый раз. Нужно обучать молодое поколение, чтобы они знали нашу историю, историю нашей символики. Белый - это благородство мне кажется, синий - это моря и океаны, а красный... Сегодня узнаем! - Узнать про флаг, я ж еще не знаю про флаг".

Для закрепления сложного материала - финальный мастер-класс. Ребята к Дню флага сделали праздничную открытку. Следующая семейная встреча назначена на сентябрь.





