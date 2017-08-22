Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.08.2017 11:10

День семейного отдыха "Символика России, Мурманской области, города Мурманска" прошел в областном краеведческом музее

Любовь Дубова.

О символах страны в целом и Кольского Заполярья - в частности. День семейного отдыха в Мурманском областном краеведческом музее. Встреча приручена к предстоящему государственному празднику - Дню Российского флага. Серьезная тема адаптирована для школьников и воспитанников детских садов. Яркая презентация в уютном лекционном зале о том, как менялся символ, о значении цветов триколора, о том, что такое гимн и герб. Маленькие северяне не просто слушали музейного педагога, активно участвовали в занятии.
Блиц: "Сегодня мы пришли на такое мероприятие первый раз. Нужно обучать молодое поколение, чтобы они знали нашу историю, историю нашей символики. Белый - это благородство мне кажется, синий - это моря и океаны, а красный... Сегодня узнаем! - Узнать про флаг, я ж еще не знаю про флаг".
Для закрепления сложного материала - финальный мастер-класс. Ребята к Дню флага сделали праздничную открытку. Следующая семейная встреча назначена на сентябрь.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.14
Евро = 69.43
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.