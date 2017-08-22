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22.08.2017 11:00

Сквозь ветер и плотный туман! В Кировске состоялся традиционный высокогорный пробег "Солнечные ночи"

Любовь Дубова.

К финишу - сквозь ветер и плотный туман. В Кировске состоялся традиционный высокогорный пробег "Солнечные ночи". На старте -  опытные спортсмены и новички. Главное условие допуска на непростую дистанцию - разрешение от врачей и возраст не младше 18 лет. При хорошей видимости спортсмены бежали буквально километр из десяти. Дальше их встретил туман, а вместе с ним сырость, низкая температура и ветер больше 20 метров в секунду. Примерно в таких же условиях организаторам пришлось готовить и трассу.
Юрий Домокур: "Вы знаете, что соревнования пришлось перенести почти на 2 месяца. Так как в июле высота снежного покрова достигала почти 2 месяца. Смысл занимать расчисткой полностью дороги было нецелесообразно. Две недели назад мы начали подготовку трассы, то есть, убирали камни с трассы, так как трасса уже три года не обслуживается дорога. Пришлось зачищать ее от песка, от камней".
Легкоатлетический пробег "Солнечные ночи" памяти Александра Белова – одно из ярких спортивных событий для любителей горного бега. Состязания проводятся с 1990 года. В этом - впервые в рамках гран-при России. Преодолевшим 10-километровую трассу открывается величественная панорама Хибинских гор. Первым к финишу пришел мурманчанин Александр Качановский. Горную дистанцию он преодолел за 35 с половиной минут.
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