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22.08.2017 14:15

В Мурманской области осужденный, не прибывший самостоятельно в колонию-поселение, заключен под стражу и направлен в учреждение под конвоем

Ленинский районный суд г. Мурманска удовлетворил ходатайство УФСИН России по Мурманской области о заключении под стражу, помещении осужденного 1988 г.р. в следственный изолятор для направления в оленегорскую колонию-поселение под конвоем для отбывания наказания в виде лишения свободы.
10 мая 2017 года гражданин П. был осуждён по ст.264.1 УК РФ к 1году 6 месяцам отбывания наказания в колонии-поселении. При этом суд определил самостоятельный порядок следования осужденного к месту отбывания наказания, разъяснил сроки получения предписания в УФСИН для следования в колонию-поселение города Оленегорска.
После вступления приговора суда в законную силу 23 мая 2017 года осужденный в УФСИН России по Мурманской области за получением предписания не явился, установить его местонахождение не представилось возможным, он был объявлен в розыск.
16 августа 2017 года мужчина был задержан на территории Ленинского округа г. Мурманска.
Всего за 7 месяцев 2017 года в УФСИН из судов поступило 95 материалов в отношении осуждённых, которым предписано самостоятельное следование в оленегорскую колонию-поселение для отбывания наказания.
Из общего числа таких осуждённых в УФСИН за предписанием не явились пять человек. Отделением розыска УФСИН на них были заведены разыскные дела. Трое осуждённых были задержаны, судом в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и дальнейшее этапирование в КП-24 под конвоем. Двое «уклонистов» ещё находятся в федеральном розыске.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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